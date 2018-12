9

2018-12-18

Ouro fecha em alta com fraqueza do dólar à espera do Federal Reserve

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 18, favorecido pela fraqueza do dólar em relação a outras moedas fortes na véspera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O ouro para entrega em fevereiro fechou com ganho de 0,14%, em US$ 1.253,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O dólar mostrou fraqueza em relação a rivais nesta terça-feira, um dia antes do anúncio de política monetária do Fed. Mesmo com a expectativa do mercado por uma nova elevação de juros, existem incertezas sobre o posicionamento da instituição diante da perda de ímpeto da economia global e das preocupações com uma recessão nos Estados Unidos.

Sinais de que o Fed está determinado a continuar a elevar as taxas em seu ritmo atual podem pesar sobre o ouro, um ativo que luta para competir com os investimentos em juros quando as taxas sobem.