Valor da produção agropecuária de 2019 deverá superar o deste ano

2018-12-19 01:00:00

Apesar de informações ainda preliminares sobre a próxima safra, os dados disponíveis apontam para Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 584,6 bilhões para as principais lavouras e pecuária.

Esse montante supera em 1,9% em termos reais o de 2018, que deve fechar o ano próximo de R$ 573,87 bilhões. Soja e cana-de-açúcar continuam liderando a relação de produtos analisados no acompanhamento do período em vigor.

Neste ano, entre janeiro e novembro, as lavouras apresentaram retração de 1,9% no VBP em relação ao ano passado. As informações fechadas de 2018 serão conhecidas no próximo mês de janeiro.

Os produtos que lideram a produção - soja, cana-de-açúcar, milho, algodão-herbáceo e café - geraram 80% do valor das lavouras. Nesse grupo, a soja se destaca com o maior valor gerado, de R$ 143,5 bilhões em 2018.

Entre os estados pesquisados, a liderança do VBP é do Mato Grosso, seguida por São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que produziram 59,7% do valor total da agropecuária brasileira.