Câmbio manteve a elevação nos custos de produção em novembro

9

662037

2018-12-19 01:00:00

O aumento na taxa de câmbio acabou por causar sem efeito a queda no preço dos fertilizantes no mês de novembro. O Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) fechou o último mês com alta de 0,67%. No acumulado do ano, o IICP apresenta um aumento de 10,82%, reflexo de uma variação cambial de 16% nos últimos 12 meses. Os dados estão no relatório mensal de índices de inflação do agronegócio divulgado pelo Sistema Farsul ontem.

Mas se a alta do câmbio foi responsável pelo aumento nos custos de produção, o mesmo não acontece nos preços recebidos pelo produtor rural. Com o início da safra no Hemisfério Norte, os preços dos principais grãos caíram no mercado internacional, fazendo com que o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) reduzisse 5,04%. No acumulado do ano, o IIPR cresceu 17,17%, percentual distante do IPCA Alimentos que aumentou 3,58% no período, comprovando o descolamento entre os preços do campo e das prateleiras dos supermercados.