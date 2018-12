Custos industriais subiram 3,8% no terceiro trimestre

9

2018-12-19 01:00:00

O indicador de custos industriais apresentou alta de 3,8% no terceiro trimestre do ano na comparação com o segundo trimestre, na série livre de efeitos sazonais. O dado consta da pesquisa Indicador de Custos Industriais, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). "Trata-se de um aumento significativo", avalia a economista da CNI Maria Carolina Marques.

O aumento foi provocado pela alta dos custos com bens intermediários, importados e nacionais e do custo com energia. O custo com capital de giro também contribuiu para esse movimento, pois apresentou crescimento de 3,8% após nove trimestres consecutivos de queda. A economista lembra que as incertezas do período eleitoral, que provocaram a desvalorização do real no terceiro trimestre, contribuíram para a alta dos bens intermediários importados usados na produção.

O custo com bens intermediários nacionais e importados aumentou 5,3% no 3º trimestre em relação ao 2º trimestre, na série de dados dessazonalizados. Essa foi a segunda maior alta registrada desde o último trimestre de 2015, segundo a CNI. Considerando apenas os custos de bens intermediários importados, o aumento foi de 9,1%. Já dos insumos nacionais, a alta foi de 4,6% em igual período de comparação.