Preço do aluguel residencial cai em Porto Alegre em novembro

2018-12-18 09:32:08

O preço do aluguel de imóveis residenciais caiu 0,09% em Porto Alegre no mês de novembro, de acordo com o Índice FipeZap de Locação Residencial divulgado nesta terça-feira (18). No acumulado até novembro, a variação soma alta de 1,46% na Capital e de 1,13% em 12 meses. O índice, que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras, permaneceu praticamente estável no mês (-0,08%).

Das 15 cidades monitoradas, nove apresentaram alta no preço médio do aluguel residencial no mês de novembro, com destaque para São Bernardo do Campo (+1,37%), Distrito Federal (+0,57%) e Belo Horizonte (+0,47%). Já entre as cidades que registraram recuo, além de Porto Alegre, as maiores quedas ficaram com Rio de Janeiro (-0,65%), Recife (-0,49%) e Santos (-0,43%).

Em novembro, o valor médio do aluguel por metro quadrado ficou em R$ 21,34 na capital gaúcha. São Paulo foi a cidade com o valor médio mais caro (R$ 36,82/m²), seguida por Rio de Janeiro (R$ 30,11/m²) e Distrito Federal (R$ 29,61/m²). Já entre as cidades com o metro quadrado mais barato ficaram Fortaleza (R$ 15,71/m²), Goiânia (R$ 15,92/m²) e Curitiba (R$ 18,07/m²).