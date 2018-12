Após tombo em Nova Iorque, bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada

9

661928

2018-12-18 08:00:13

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira (18), influenciadas mais uma vez por um novo tombo nos mercados americanos, em meio a preocupações com a saúde da economia global e à espera de mais uma alta de juros nos Estados Unidos.

Nessa segunda-feira (17), as bolsas de Nova Iorque sofreram perdas de mais de 2% após recentes sinais de desaceleração da economia mundial e temores de que os EUA voltem a enfrentar uma recessão.

O ambiente de negócios também é marcado por cautela antes da decisão de política monetária do Federal (Fed, o banco central americano), que nesta quarta-feira (19), segundo analistas, deverá elevar seus juros básicos pela quarta vez este ano, apesar de reiteradas críticas do presidente dos EUA, Donald Trump. No Twitter, Trump afirmou ontem ser "incrível" que o Fed esteja considerando outro aumento de juros num momento de "dólar forte e praticamente nenhuma inflação".

Na China, o índice Xangai Composto recuou 0,82% hoje, a 2.576,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda semelhante, de 0,81%, a 1.312,55 pontos.

Em discurso para comemorar o 40º aniversário das reformas econômicas chinesas, o presidente Xi Jinping disse nesta terça que o país vai se manter na trajetória atual de reformas e "jamais buscará a hegemonia", numa tentativa de minimizar preocupações sobre sua excessiva influência econômica. Xi também manifestou apoio ao sistema multilateral de comércio, mas não fez referências diretas às atuais tensões comerciais entre Pequim e Washington.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,82% em Tóquio, a 21.115,45 pontos, também pressionado pela valorização do iene frente ao dólar durante a madrugada, e o Hang Seng registrou baixa de 1,05% em Hong Kong, a 25.814,25 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,43% em Seul, a 2.062,11 pontos, e o Taiex apresentou queda de 0,70% em Taiwan, a 9.718,82 pontos.

Na Oceania, pesou na bolsa australiana a fraqueza recente das cotações do petróleo, que caíram mais de 2% ontem e chegaram a exibir perdas semelhantes nos negócios desta madrugada. O índice S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney em baixa de 1,22%, a 5.589,50 pontos.