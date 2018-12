Exportação agrícola passa de US$ 100 bilhões em um ano

9

2018-12-18 01:00:00

As exportações do agronegócio atingiram US$ 100,10 bilhões entre dezembro de 2017 e novembro de 2018 ( 5,2%), ultrapassando a marca de US$ 100 bilhões. Os números foram informados ontem pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O aumento das exportações ocorreu em função do incremento do volume exportado ( 5,3%). A participação do setor nas exportações totais brasileiras registrou 42,1% (-1,9 ponto percentual ante o período anterior, que foi de 44%). "A superação da marca dos 100 bilhões de dólares de exportações anuais do agronegócio brasileiro reflete tanto a boa gestão do Ministério da Agricultura como a excelência do nosso setor produtivo", comemora o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Odilson Ribeiro e Silva.

O recorde para o período ocorreu entre dezembro de 2012 e novembro de 2013, quando o Brasil exportou US$ 100,70 bilhões em produtos do agronegócio, conforme dados do boletim da Balança Comercial do Agronegócio.