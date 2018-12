Sine de Porto Alegre oferece mais de 500 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

9

661708

2018-12-16 20:55:33

Maior oferta é para operador de máquinas fixas, com 20 oportunidades de trabalho MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece, a partir desta segunda-feira (17), 524 vagas de trabalho na Capital. A maior oferta é para operador de máquinas fixas, com 20 postos. Veja lista completa abaixo.

As vagas estarão disponíveis para retirada de carta de encaminhamento até que sejam preenchidas. Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico, que fica na esquinas das avenidas Mauá com Sepúlveda, das 8h às 17h, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas disponíveis