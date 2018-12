Ouro fecha em baixa, pressionado pela força do dólar

O ouro fechou em território negativo nesta sexta-feira (14), diante da força do dólar. O movimento foi contido, porém, diante da cautela de investidores, o que tende a apoiar as compras do metal.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para fevereiro fechou em baixa de 0,48%, em US$ 1.241,40 a onça-troy.

Como o ouro é cotado em dólar, no caso de valorização da moeda americana o metal fica mais caro para os detentores de outras moedas, o que tende a reduzir o apetite dos investidores.

Segundo o Commerzbank, o ouro ficou sob pressão também após o euro desvalorizar depois da reunião do Banco Central Europeu (BCE). O BCE decidiu formalmente encerrar suas compras líquidas de bônus, mas a incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) pode contribuir para uma demanda sólida pelo metal.

O banco alemão afirmou que a reunião do Conselho Europeu mostrou que o restante da Europa não está disposto a fazer qualquer concessão ao Reino Unido no assunto, o que eleva o risco de um Brexit sem acordo.

Na próxima semana, há expectativa com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

A maioria do mercado espera elevação dos juros, mas a Capital Economics diz que, caso o Fed mantenha os juros, isso pode levar para cima o preço do ouro.