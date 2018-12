Embrapa inaugura novos laboratórios em Pelotas

9

661601

2018-12-17 01:00:00

Inauguração ocorreu na semana passada com a presença do presidente da empresa, Sebastião Barbosa /EMBRAPA/DIVULGAÇÃO/JC

A Embrapa Clima Temperado inaugurou na semana passada em Pelotas duas estruturas de pesquisa que vão atender o mercado de alimentos saudáveis e de bioinsumos, demandas das cadeias produtivas gaúchas e que se estendem para todo o País. Os laboratórios fazem parte do complexo Núcleo de Alimentos e Núcleo de Bioinsumos e Recursos Genéticos e foram abertos ao público de interesse da empresa.

As duas estruturas são uma entrega de investimento em infraestrutura feitos pela Embrapa para dar suporte às atividades da programação de pesquisa conduzidas pelo centro de pesquisas de Pelotas. Elas fazem parte de uma estratégia de racionalização de custos e compartilhamento de espaços coletivos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O Núcleo de Alimentos dará respostas aos mercados de alimentos saudáveis, com o envolvimento de áreas de tecnologias de alimentos e pós-colheita; e o Núcleo de Bioinsumos e Recursos Genéticos contemplará as áreas de biologia molecular, cultura de tecidos e bioinsumos, que darão suporte aos programas de melhoramento genético de cereais, frutas e hortaliças e que trabalham no desenvolvimento de processos e ativos de base biológica para uso na agricultura, relacionados à fixação biológica de nitrogênio, promoção de crescimento das plantas, novos fertilizantes e biorremediação. Também faz parte do núcleo o Laboratório de Análises de Azeites, que dará suporte ao Ministério da Agricultura para garantir a qualidade dos azeites comercializados no País.

A solenidade de inauguração aconteceu nas dependências do centro de pesquisas, localizado à BR-392, km 78, e contou com a presença do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. Ele destacou a necessidade de aproximação do setor produtivo empresarial, dos pequenos agricultores e também a importância de trabalhar com a transferência de tecnologias às regiões distantes dos processos de desenvolvimento de pesquisa no Brasil.

O chefe-geral da unidade, Clenio Pillon, destacou a importância de estar inaugurando novas estruturas de apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação em tempos de dificuldades econômicas no País. "Em reunião com o Conselho de Agroindústria, nesta semana, vi que estas estruturas atendem aos pontos que o setor coloca como essenciais para o futuro: o desenvolvimento de novos produtos com baixo teor de açúcares, direcionados ao quesito da 'saudabilidade' e poderemos, através da pesquisa, promover estratégias e agregação de valor aos produtos da agricultura empresarial e a agricultura familiar. Além disso, entender a lógica de novos insumos, que faz com que possamos aproveitar o que há de bom em nosso sistema produtivo e colaborarmos com uma agenda de pesquisas de base biológica, que poderão ser incorporadas rapidamente pelos setores produtivos", explicou Pillon.