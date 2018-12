Bradesco prepara emissão de LIG que pode chegar a R$ 5 bi em cinco anos

O Bradesco está preparando a sua estreia no mercado de letras imobiliárias garantidas (LIGs) com uma emissão de R$ 120 milhões nos próximos dias e que pode alcançar os R$ 5 bilhões em cinco anos, de acordo com o presidente do banco, Octavio de Lazari. "A capacidade de crescimento do mercado de crédito imobiliário é exponencial no Brasil", disse ele, em conversa com a imprensa, nesta tarde de sexta-feira, 14.

Segundo Lazari, a aprovação da lei dos distratos deve ser benéfica para o mercado imobiliário, contribuindo para que o setor retome taxas de crescimento do passado. "Trouxe mais estabilidade e segurança para o mercado", acrescentou o vice-presidente do Bradesco, Eurico Fabri.

Ele disse ainda que, diante desse cenário, o banco espera que o crescimento do crédito imobiliário acelere no próximo ano. Além do Bradesco, o Itaú estreou nesta sexta no mercado de LIG com uma emissão de R$ 1,2 bilhão. Antes, o Santander abriu esse segmento no País com algumas operações de LIG.

O Bradesco vendeu R$ 15 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, os chamados créditos podres, e espera repetir esse volume em 2019, de acordo com Fabri. "A venda de carteiras se tornou um hábito dentro do banco", disse ele.

Fabri informou que o Bradesco obteve recentemente autorização para adquirir uma participação na RCB Investimentos, gestora especializada na recuperação de créditos vencidos. Reforçou, contudo, que a empresa deve continuar independente e participando das concorrências que o banco faz para se desfazer de operações vencidas.