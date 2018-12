Dólar cai com realização de lucros e em linha com viés externo

O dólar opera em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (12), em reação a um movimento de realização de lucros, após ter recuado 0,22% na terça-feira, mas ainda carregava ganho acumulado de cerca de 1,89% em cinco das últimas seis sessões.

A oferta de dólar nesta manhã é influenciada pela fraqueza da moeda americana ante o euro e a libra e algumas divisas emergentes ligadas a commodities, como o peso mexicano e o rand sul-africano, após novos sinais de Washington de um bom andamento das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Esses ajustes são paralelos à alta do petróleo, das bolsas internacionais e dos juros dos Treasuries.

Às 9h27min desta quarta, o dólar à vista caía 0,69%, a R$ 3,8867. O dólar futuro de janeiro recuava 0,46% neste mesmo horário, a R$ 3,8890.

No radar dos investidores está o Parlamento britânico, que se reúne mais tarde para avaliar um voto de não confiança à primeira-ministra Theresa May , após parlamentares conservadores terem ficado insatisfeitos com o acordo do Brexit que seu governo fechou com autoridades da União Europeia.