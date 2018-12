Criadores de Hereford e Braford comemoram alta no volume de vendas em 2018

Roberta Mello

A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) divulgou ontem o balanço anual do setor e comemorou um 2018 marcado pelo aumento significativo no volume de animais criados em todo País, de expositores e de vendas de carne certificada. A apresentação ocorreu na Parrillaria Los Cinco, em Porto Alegre, restaurante que serve exclusivamente carne certificada Hereford.

O presidente da ABHB, Luciano Dorneles, anunciou que o ano foi bastante positivo para o setor. Dorneles destacou a alta no número de animais em exposições e o avanço na comercialização de carne certificada, "com destaque para a raça Braford, que apresentou valorização superior a 10% no preço de venda, conforme avaliação da Farsul".

No acumulado do ano foram comercializados 4 mil animais em remates e leilões oficiais, que movimentaram R$ 21 milhões. A média dos preços girou em torno de R$ 9.220,00 para animais da raça Hereford e R$ 10.588,00 da Braford, com crescimento de 8% e 11% nos valores, respectivamente.

Ao todo, 1.239 animais participaram de exposições - crescimento de 6% em relação a 2017. O número de expositores também aumentou (12%). O rebanho Hereford e Braford apresentou crescimento em todas as regiões brasileiras. O maior incremento no número de animais dessas raças foi no Nordeste (aumento de 100%), seguido do Sudeste (24%), Centro-Oeste (2,3%) e Sul (1%).

No ano que vem, o setor deve continuar o trabalho de consolidação das vendas de carnes Hereford e Braford no mercado interno. "Vamos continuar voltados à consolidação do consumo entre os brasileiros e só depois disso pensar nas exportações. Ainda temos um grande potencial a ser explorado aqui (no Brasil)", destaca Dorneles.