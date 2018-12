No País, produção de grãos será 4,6% maior, mostra terceira estimativa da Conab

A produção de grãos na safra 2018/19 deve atingir 238,41 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,6%, ou 10,6 milhões de toneladas a mais, em relação à safra passada. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), os principais produtos responsáveis por esses números são soja, milho, arroz e algodão, as maiores culturas do País, que juntas correspondem a 95% da produção total.

Neste terceiro levantamento, a área plantada de grãos no Brasil está estimada em 62,49 milhões de hectares. A perspectiva é de aumento de 1,2% em relação à temporada passada, que equivale a um incremento de 756,3 mil hectares, "explicado pelos aumentos na área de algodão e soja", informa a Conab em boletim.

O estudo identificou que as condições climáticas apresentadas até agora, em todas as regiões produtoras de grãos, estão influenciando positivamente nas produtividades. As expectativas indicam que a produção de soja deve atingir 120,1 milhões de toneladas, aumento de 0,7% ante a safra anterior (119,28 milhões de toneladas). Com relação à área plantada dessa cultura, há uma tendência de crescimento de 1,8% em relação à passada.

No caso do milho, a produção total deverá atingir 91,1 milhões de toneladas (são duas safras por ano). O milho plantado na primeira safra apresenta produção bastante pontual para atendimento da demanda interna, como para ração animal para confinamento e nas áreas próximas às granjas de aves e suínos, uma vez que o foco do produtor neste momento do plantio é a soja.

A área plantada de milho nessa safra atinge 5,1 milhões de hectares, representando incremento de 0,8% em relação à temporada 2017/18. A segunda safra de milho deve ser de 63,73 milhões de toneladas, com base em resultado médio das últimas safras, o que corresponde a um crescimento de 18,1% ante 2017/18 (53,98 milhões de toneladas). Com isso, o Brasil deve colher safra total de 91,10 milhões de toneladas de milho em 2018/19, alta de 12,8% ante o período anterior (80,79 milhões de toneladas).

Com relação ao algodão, o produto deve atingir 2,4 milhões de toneladas de pluma, que representa um acréscimo de 17,8% sobre a safra passada (2 milhões de toneladas). "O desempenho das cotações da pluma tanto no mercado interno quanto no externo estimulou os produtores nacionais a investirem fortemente na lavoura", diz a Conab.

A safra de arroz deve diminuir 6,6%, para 11,27 milhões de toneladas (12,06 milhões de t em 2017/18). Já as três safras de feijão de 2018/19 devem somar 3,01 milhões de toneladas (queda de 3,3% ante o período anterior, quando o País colheu 3,12 milhões de toneladas). A primeira safra de feijão deve ser de 1,10 milhão de toneladas (-14,3%). A segunda safra está estimada em 1,19 milhão de toneladas (-1,9%). Já a terceira safra da leguminosa deve atingir 723,8 mil toneladas ( 17%).

Segundo a Conab, todas as culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale) em 2018 tiveram resultados melhores do que na safra passada. A produção poderia ter sido maior se não ocorressem adversidades climáticas nas principais regiões produtoras. A estimativa é de produção de 5,5 milhões de toneladas de trigo, 28,4% superior à safra 2017.