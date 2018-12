Avianca entra com processo na 1ª Vara Empresarial de Recuperação Judicial

A Oceanair Avianca entrou com pedido do que tudo indica ser de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial de São Paulo. Apesar de a empresa negar, fontes afirmam que se trata de um pedido de Recuperação Judicial. O processo está em segredo de Justiça. O pedido ingressou nessa segunda-feira (10) no valor de R$ 50 milhões, sob o número 1125658.8.2018-8.

Desde a semana passada, a empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento. Após se expandir rapidamente, a Avianca no Brasil enfrenta dificuldades para pagar fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e pode ter de devolver aviões.

A dívida com todos os aeroportos brasileiros, públicos e privados chega a quase R$ 100 milhões - só com o de Guarulhos são R$ 25 milhões. Nos últimos dias, no entanto, a companhia conseguiu pagar parte das dívidas.

Com pagamentos atrasados junto a fornecedores e obrigações com concessionárias de aeroportos, a companhia aérea está sob risco de ter de devolver 11 aviões, equivalentes a 18% de sua frota, à Constitution Aircraft.

A companhia captou recentemente R$ 130,7 milhões com os bancos ABC, Daycoval, Safra e Fibra, com vencimentos entre 2018 e 2021, elevando para R$ 306 milhões o endividamento da companhia ao final do terceiro trimestre. No fim de 2017, estava em 194 milhões.