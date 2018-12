Inflação de Porto Alegre avança 0,07% na primeira semana de dezembro

Quatro das oito classes de despesa tiveram alta, com destaque para Educação, Leitura e Recreação CLAITON DORNELLES /JC

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de Porto Alegre, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou para 0,07% na primeira semana de dezembro. O índice havia fica estável (0,00%) na leitura anterior. No geral, o IPC-S sofreu queda de 0,06%, após retração de 0,17% na última semana de novembro, acelerando em seis das sete capitais pesquisadas.

Quatro das oito classes de despesa componentes do índice tiveram alta nas taxas de variação na Capital, com destaque para os grupos Educação, Leitura e Recreação (de 0,05% para 0,86%) e Habitação (de -0,63% para -0,26%). As pressões acima da variação média observadas nos grupos Educação, Leitura e Recreação (0,86%), Comunicação (0,52%), Alimentação (0,37%) e Vestuário (0,15%).

Além da capital gaúcha, registram alta no IPC-S em Salvador (de -0,29% para -0,19%), Belo Horizonte (de -0,04% para 0,00%), Recife (de -0,23% para -0,10%), Rio de Janeiro (de 0,08% para 0,34%) e São Paulo (de -0,36% para -0,27%). Somente Brasília registrou queda dos preços, indo de -0,43% para -0,50%.

A tabela a seguir mostra as variações percentuais das capitais pesquisas, nesta e na apuração anterior: