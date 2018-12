De olho em EUA e China, bolsas asiáticas fecham sem direção única

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (11), com as chinesas reagindo positivamente aos últimos desdobramentos da trégua comercial entre Washington e Pequim.

No fim da noite de ontem, Estados Unidos e China iniciaram a última rodada de discussões comerciais com uma ligação telefônica envolvendo o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.

As três autoridades discutiram compras de produtos agrícolas pela China e mudanças em políticas econômicas chinesas durante a ligação, segundo o Wall Street Journal, que citou pessoas com conhecimento das conversas.

Em breve comunicado, o Ministério de Comércio da China confirmou a ligação, que teve o objetivo de "seguir adiante nos próximos passos de um cronograma e mapa" para as negociações. Liu planeja viajar a Washington após a virada do ano, de acordo com fontes.

No último dia 1º, os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, concordaram em suspender a aplicação de novas tarifas a importações um do outro por um período de 90 dias.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 0,37% hoje, a 2.594,09 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,85%, a 1.343,90 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng encerrou os negócios em ligeira alta de 0,07%, a 25.771,67 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,34% em Tóquio, a 21.148,02 pontos, pressionado por ações de tecnologia e de montadoras, e o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,04% em Seul, a 2.052,97 pontos, em meio a uma queda em papéis de construtoras, mas o Taiex registrou ganho de 0,62% em Taiwan, a 9.707,04 pontos, impulsionado por blue chips do setor tecnológico.

A falta de tendência única na região asiática veio depois da acentuada volatilidade observada entre as bolsas de Nova Iorque, que terminaram o pregão de ontem com valorização leve a moderada, depois de apagarem robustas perdas de mais cedo. O índice Dow Jones, por exemplo, chegou a cair mais de 500 pontos em seu pior momento.

Na Oceania, o mercado australiano se recuperou na última hora da sessão desta terça, evitando uma nova mínima em dois anos. O S&P/ASX 200 avançou 0,42% em Sydney, a 5.575,90 pontos.