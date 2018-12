Repórter do Jornal do Comércio vence Prêmio B3 de Jornalismo

O Prêmio B3 de Jornalismo, um dos mais disputados pelos profissionais que escrevem sobre o mercado de capitais, reconheceu ontem os melhores trabalhados produzidos e publicados pela imprensa brasileira. Entre os vencedores, Roberta Mello, repórter do Jornal do Comércio, destaque na Categoria Jornais demais regiões, com a matéria a Crimes econômicos atingem metade das empresas brasileiras.

A homenagem realizada na manhã de ontem, em São Paulo, marcou os 30 anos da iniciativa que reconhece os trabalhos jornalísticos produzidos ao longo de 2018 em todo o Brasil. Além da premiação, o evento contou com uma mesa redonda que discutiu os últimos 30 anos do jornalismo econômico, assim como os próximos 30.