Petróleo fecha em baixa, com câmbio e realização de lucros

O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira (10), com realização de lucros após a alta do pregão anterior, da sexta-feira. Além disso, no câmbio o dólar mostrou força em geral, o que contribui para o movimento negativo na commodity.

O petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 3,06%, a US$ 51,00 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro caiu 2,75%, a US$ 59,97 o barril, na ICE.

Na sexta-feira, os contratos foram apoiados pela notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, como a Rússia, decidiram por um corte conjunto de 1,2 milhão de barris por dia em suas exportações. Agora, há expectativa nesta semana pelos relatórios mensais da própria Opep e da Agência Internacional de Energia (AIE), importantes sinalizações sobre o quadro na oferta e na demanda.

No câmbio, a valorização do dólar durante o pregão torna o petróleo mais caro para os detentores de outras divisas, o que tende a prejudicar a demanda dos investidores.

Além disso, vários agentes do mercado têm demonstrado mais preocupação com o crescimento global no futuro, inclusive nos Estados Unidos e na China. As divergências no comércio entre as duas potências não colaboram para reverter a cautela sobre o quadro. No fim de semana, a balança comercial da China mostrou desaceleração das exportações do país em novembro, com as importações também frustrando a expectativa dos analistas.