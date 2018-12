Exportações no Rio Grande do Sul recuam 11,9% no mês de novembro

As exportações gaúchas apresentaram uma forte retração no mês de novembro em 11,9%. A comercialização de produtos do Rio Grande do Sul totalizou a soma de US$ 1,3 bilhão, um recuo de 7,6% se comparado com os dados de novembro de 2017.

“As quedas de 12,3% das vendas para a China e de mais de 52% para a Argentina, dois de nossos principais compradores, contribuíram para este resultado nas nossas exportações no mês passado”, explica o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry.

Responsável por 73,7% das exportações totais, o setor industrial embarcou US$ 972 milhões em novembro, diminuição de US$ 131 milhões em relação ao igual período do ano anterior. Das 23 categorias catalogadas, dez indicaram índices de recuo, 12 cresceram e apenas uma se manteve estável. Tabaco (-31,6%), máquinas e equipamentos (-30%), alimentos (-25,3%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-20,7%) foram as principais contribuições negativas para os embarques, na relação com novembro de 2017.

A análise desagregada da pauta aponta que o grupo de produtos básicos cresceu 10,5%, o que representa uma contribuição de US$ 346 milhões para o valor total observado.

Por outro lado, a demanda por importados se manteve elevada, com o Estado adquirindo US$ 1 bilhão em mercadorias, expansão de 23,9% no mês. A compra de bens intermediários, com quase 45% de aumento, foi determinante para o crescimento das importações. A alta só não foi maior porque ocorreu um recuo de 43,5% em Bens de consumo.