Suzano assina Termo de Compromisso com Banco do Brasil para emitir R$ 4 bilhões em debêntures

A companhia de papel e celulose Suzano assinou um Termo de Compromisso com o Banco do Brasil para emitir R$ 4 bilhões em debêntures, com vencimento após 1 ano da data de emissão.

De acordo com comunicado da empresa ao mercado, a emissão visa combinar as operações e bases acionárias da companhia e da Fibria Celulose mediante a realização de reorganização societária.

A captação dos R$ 4 bilhões somada ao desembolso a ser realizado, dos US$ 2,3 bilhões contratados no compromisso inicial de financiamento da transação, concluem a estrutura de financiamento necessária para a operação, pontuou a Suzano.

Até o fim da operação, as companhias não sofrerão qualquer alteração na condução de seus negócios e permanecerão operando de forma independente.