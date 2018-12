Gol anuncia aceleração da renovação de frota com arrendamento de 11 aeronaves

Diante dos ganhos operacionais e das atuais condições favoráveis de mercado, a Gol Linhas Aéreas decidiu acelerar a renovação e modernização de frota, com o arrendamento operacional de 11 aeronaves Boeing 737 MAX 8 com a Avolon. Os aviões serão incorporados à frota a partir do segundo semestre de 2019.

Em comunicado, a empresa afirma que manterá sua disciplina de capacidade e que a renovação não altera a capacidade planejada da companhia, uma vez que será realizada simultaneamente com o retorno ou venda de 737 NGs sob arrendamento operacional e financeiro.

Segundo Paulo Kakinoff, presidente da companhia, a superioridade de eficiência no consumo de combustível e a confiabilidade do MAX é "impressionante", o que viabilizará uma redução ainda maior nos custos e a abertura de novos destinos internacionais.

A Gol tem uma encomenda de 135 aeronaves 737 MAX que serão entregues até 2028, sendo que atualmente é a principal cliente da família 737 na América Latina e uma das cinco maiores no mundo.