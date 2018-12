IPTU de 2019 em Porto Alegre terá desconto de 10% para quem pagar até 3 de janeiro

Busatto (à esquerda) projeta em R$ 132,5 milhões a arrecadação do IPTU até o fim de dezembro CESAR LOPES/DIVULGAÇÃO/;C

Os contribuintes de Porto Alegre terão desconto de 10% no valor do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2019 caso paguem a guia até 3 de janeiro. A condições foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (10) pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

Os valores tiveram correção de 4,05%, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 12 meses, até novembro. O desconto só vale para quem pagar o valor integral, na chamada cota única. O valor inclui a Taxa de Coleta de Lixo (TCL). Para quem quiser parcelar, o pagamento começa em 8 de março e prevê fez meses.

O titular da SMF, Leonardo Busatto, garantiu que as guias de pagamento começam a chegar no dia 15 aos residentes ou donos de imóveis. Será possível consultar os valores pelo www.portoalegre.rs.gov.br/iptu2019 , usando a matrícula do imóvel. A previsão é de que o link estará ativo na tarde desta segunda-feira.

A prefeitura espera que ingressem no caixa municipal R$ 132,35 milhões já em dezembro, chegando a R$ 385,23 milhões até 3 de janeiro. A arrecadação total com o IPTU de 2019 é projetada em R$ 511,3 milhões.

Quem deixar para pagar sem desconto poderá acessar a guia a partir de 4 de janeiro no site. As guias com parcelamento começam a ser enviadas aos contribuintes a partir de 19 de fevereiro.