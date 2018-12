Preço do material escolar ficará 10% maior no ano que vem

Correção nos preços vai ocorrer em função dos reajustes no preço do papel em 2018 CLAITON DORNELLES /JC

Famílias que quiserem gastar menos com a lista de material escolar das crianças devem fazer as compras ainda este ano, para fugir dos reajustes e aproveitar as liquidações.

A estimativa é que os itens pedidos pelas escolas fiquem, em média, 10% mais caros em janeiro, segundo entidade do setor.

A correção nos preços dos itens escolares, no início de 2019, vai ocorrer em função dos reajustes significativos no preço do papel em 2018, que influencia o valor de produtos como cadernos, livros e agendas.