Marfrig compra argentina QuickFood por US$ 54,9 milhões

A Marfrig Global Foods anunciou nesta sexta-feira (7) ter firmado acordo com a BRF para aquisição de 91,89% (532.041.681 ações) do capital votante e total da argentina Quickfood. Considerando o equity value, o valor da transação é de US$ 54,9 milhões e será desembolsado na data de fechamento da transação, acrescenta a empresa.

Com a compra, a Marfrig também deverá lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) pelos 8,11% restantes do capital da Quickfood negociados na Bolsa de Comércio de Buenos Aires.

Listada na bolsa portenha desde 2002, a Quickfood é líder na produção de alimentos derivados de carne bovina na Argentina. A empresa opera três plantas localizadas em San Jorge, Baradero e Arroyo Seco, com capacidade de abate de 620 cabeças/dia e processamento de cerca de 6 mil toneladas/mês de hambúrgueres, salsichas, frios e vegetais congelados.

As duas empresas também firmaram acordo pela qual a Marfrig assumirá, por R$ 100 milhões, a operação da fábrica da BRF em Várzea Grande, no Mato Grosso, que inclui a produção de hambúrgueres, com capacidade de 69 mil toneladas por ano, almôndegas e quibe, entre outros

"Além da parceria firmada com BRF, esse acordo permitirá com que a Marfrig volte a suprir produtos, como hambúrguer, às empresas globais de foodservice instaladas no Brasil e adeque o investimento previsto para uma nova planta de hambúrguer no país", diz a empresa em comunicado ao mercado.

A aquisição, destaca a Marfrig, fortalece seu portfólio de produtos de maior valor agregado e está em linha com seu plano estratégico de crescimento, atendendo ainda potenciais sinergias e melhorias de escala das operações no país.