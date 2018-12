Queda dos combustíveis puxou IGP-DI de novembro para baixo, diz FGV

A queda no preço dos combustíveis foi o principal fator para a redução do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) em novembro, que registrou queda de 1,14% depois de ter subido 0,26% em outubro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (7). As maiores influências negativas para a queda do índice foram os preços da gasolina (-22%) e do óleo diesel (-10,41%), puxados para baixo pela redução do preço do petróleo no mercado internacional.