Petrobras anuncia oferta de recompra de até R$ 1,5 bilhão em títulos globais

Desse montante, US$ 1 bilhão em títulos do Grupo 1 e US$ 500 milhões para os títulos do Grupo 2 STÉFERSON FARIA/AGÊNCIA PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC

A Petrobras comunicou nesta sexta-feira (7), o início da oferta de recompra de até US$ 1,5 bilhão em títulos globais, na modalidade de leilão, pela subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF). Desse montante, US$ 1 bilhão em títulos do Grupo 1 e US$ 500 milhões para os títulos do Grupo 2. A oferta expira às 23h59min de Nova Iorque em 04 de janeiro de 2019.

O Grupo 1 inclui os seguintes títulos: 5,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021 , 8,375% Global Notes com vencimento em maio de 2021, 6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022 e 4,375% Global Notes com vencimento em maio de 2023.

No Grupo 2 constam os 5,375% Global Notes com vencimento em outubro de 2029, 6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040, 6,750%, Global Notes com vencimento em janeiro de 2041 e 5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043.