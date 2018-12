Impasse na lei dos food trucks reativa briga entre comerciantes e Legislativo

9

2018-12-16

Luis Filipe Gunther

Em agosto, com a retirada de moradores de rua que ocupavam o viaduto da avenida Borges de Medeiros, e em setembro, com a retirada dos moradores de rua que ocupavam um terreno na Avenida Mariante, a prefeitura passou a utilizar os locais para a gastronomia itinerante. Porém a falta de iluminação virou outro problema. Guterres comenta que os locais são bons para a atividade, mas os gastos necessários diminuem a atração dos espaços: "São lugares bons, movimentados, mas nosso gasto com iluminação se tornou um problema. Cerca de 20% do nosso lucro fica no aluguel de um gerador de energia que custa R$ 1.400 por dia", afirma o dirigente.

"Fomos enganados. O Projeto de Lei que ingressou na Câmara de Vereadores realmente desburocratizava o uso de locais públicos, mas o poder político e monetário do Sindha mudou tudo", afirma o presidente da Agirs. O vereador Felipe Camozzato rebateu as críticas, afirmando que o presidente da associação esteve presente em todas as reuniões e aceitou o que foi proposto pelos membros da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização.

Apesar da desburocratização de diversas partes da lei municipal, a Agirs reclama que a limitação de espaço está atrapalhando os comerciantes, que estão com carros parados e dependendo de eventos privados para trabalhar. De acordo com a associação, os locais disponíveis para comercialização ficam em lugares remotos e sem muito movimento. Um deles é a Rótula das Cuias. Mesmo sendo próxima à Orla do Guaíba, o lugar não tem grande fluxo de pedestres, o que resultou na redução de aproximadamente 80% da arrecadação dos comerciantes.

Na legislação atual, essas obrigações caíram. A lei agora autoriza que o comerciante estacione em qualquer lugar de Porto Alegre, respeitando o limite de distância, possibilita parceria entre donos de estabelecimentos para estacionar a distâncias menores, aumentou o número de trucks para quatro, retirou a restrição de distância a eventos (com a autorização da prefeitura da Capital) e a restrição para comercialização de bebidas alcoólicas, operação em locais públicos e em locais privados sem precisar de autorização do governo municipal, e deu permissão para trabalhar em corredores de ônibus fechados para lazer.

Seis meses depois de ser aprovada, a lei que regulamenta os food trucks ainda vem gerando debates. Uma disputa entre empresários de restaurantes, representados pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), e a Associação de Gastronomia Itinerante do Rio Grande do Sul (Agirs) está travando a atividade de 45 empreendimentos sobre rodas, de acordo com a Agirs.

Veículos independentes se destacam na gastronomia Itinerante

Comprar um carro, um gerador e contemplar todas as exigências da secretaria municipal da Saúde de Porto Alegre é um desafio para os comerciantes enfrentarem sozinhos. Apesar disso, utilizar essa opção está sendo mais viável para membros da gastronomia itinerante do que estar vinculado a associação que regulamenta eventos e locais que eles poderão estacionar os veículos. De acordo com Michele Nunes, proprietária do Johnny Burguer, oportunidade é o que não falta.

Natural de Porto Alegre, Michele é formada em Turismo e, junto do seu esposo Gabriel Nunes, há 1 ano e meio realizou o sonho de montar um restaurante sobre rodas. A ideia do negócio do casal é se misturar com apaixonados por motocicletas. Por isso, o tema do veículo são motos. Atualmente, eles trabalham em eventos da Harley Davidson, encontros de motociclistas em todo o Estado e em parceria com cervejarias. A dupla produz hambúrgueres artesanais.

No início, para se adaptar ao mercado que era desconhecidos pelos dois, filiaram-se à Associação de Gastronomia Itinerante do Rio Grande do Sul. Mas com o passar do tempo, e por não concordar com as posições políticas da instituição, Michele se desvinculou do órgão. "Percebemos que algumas coisas que aconteciam não eram muito coerentes. Hoje a associação não influencia tanto no nosso negócio, apesar do meu marido manter o contato com ela".

Michele diz que não se sentiu afetada pela nova lei. O casal achou nos eventos corporativos a fuga para o problema das distâncias, que obriga os food trucks a ficarem no mínimo 100 metros de restaurantes e bares - a não ser que tenham autorização do estabelecimento para estacionar. Para isso, contam com parceiros que os indicam para festivais.

Destaque na gastronomia itinerante, Daniel Dreher é proprietário do Arashi Sushi. Totalmente independente, Dreher tem o restaurante sobre rodas há dois anos. Para trabalhar, estaciona em qualquer ponto da cidade, respeitando o limite de distância. Para ele, a lei aprovada pela Câmara de Vereadores ainda não é a ideal, mas beneficia mais do que a anterior. "Não é ideal por causa do distanciamento, mas leva vantagem pois a legislação anterior não dava o suporte necessário para o desenvolvimento da categoria", aponta.

Atualmente, o food truck tem parceria com estabelecimentos espelhados pela cidade. Exemplos são as cervejarias Bárbaros, que fica na avenida Ramiro Barcelos, e a Regional, na Mucio Teixeira, bairro Menino Deus. Durante a semana o food truck divide espaço com outros parceiros das cervejarias. Em outras ocasiões, como em eventos, a Orla do Guaíba é o ponto de estacionamento.

Sobre o problema de não ter lugar para parar e abrir os estabelecimentos itinerantes, relatado pela associação, Dreher diz que é um equivoco dos diretores."Existem pontos pela cidade. Um exemplo é ao lado do Praia de Belas - antigo ponto fixo dos food trucks da Capital. Claro que não são os ideais, mas dentro do cenário de lobby dentro da política de Porto Alegre é o que resta", comenta.