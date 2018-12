Preço de imóveis residenciais cai 0,12% em Porto Alegre, diz FipeZap

O preço médio de venda de imóveis residenciais em Porto Alegre caiu 0,12% no mês de novembro e apresenta variação negativa de 1,23% no acumulado de 2018, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base em anúncios no site Zap Imóveis. No País, o índice subiu 0,06% no mês passado, mas tem queda acumulada de 0,32% desde o início do ano.

Conforme o índice FipeZap, o preço médio do metro quadrado na capital gaúcha é de R$ 5.587,00, 12º maior entre as 20 cidades pesquisadas. O bairro com os imóveis mais caros é o Três Figueiras, onde o custo é de R$ 9.942,00 por metro quadrado. Na sequência, estão o Pedra Redonda (R$ 9.440,00), Bela Vista (R$ 8.211,00), Moinhos de Vento (R$ 8.032,00) e Mont'serrat (R$ 7.320,00).

Os bairros com preço médio mais barato são a Restinga (R$ 2.674,00 por metro quadrado), o Rubem Berta (R$ 3.240,00) e a Lomba do Pinheiro (R$ 3.241,00).

Entre as demais capitais analisadas, o comportamento dos preços residenciais não foi homogêneo em novembro. Das 20 cidades monitoradas, 14 registraram alta nos preços, enquanto seis apresentaram baixa. As variações mais expressivas foram em Curitiba (+1,72%), Florianópolis (+0,65%) e Contagem (+0,53%).

No balanço parcial de 2018, o preço de venda residencial recuou 0,32% em termos nominais, que corresponde a queda real de 3,94%, considerando a inflação acumulada no período, de 3,76%.