Produção de veículos cai 1,6% em novembro ante novembro de 2017, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil voltou a cair em novembro. Foram 245,1 mil unidades fabricadas, queda de 1,6% em relação a igual mês do ano passado e de 6,8% sobre o resultado de outubro, mostram dados divulgados nesta quinta-feira (6), pela Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no País. O balanço envolve os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

A última retração ocorrida na comparação interanual havia sido em setembro, de 6,3%. Em outubro, houve crescimento de 5,2%. O recuo interanual no mês passado também interrompe uma sequência de avanços nos meses de novembro. Em 2017, houve expansão de 13,7% e, em 2016, de 26%.

Apesar da oscilação nos últimos meses, o resultado acumulado do ano se mantém em alta. São 2,7 milhões de unidades produzidas de janeiro a novembro, expansão de 8,8% em relação a igual intervalo do ano passado, variação um pouco abaixo da projeção da Anfavea para o ano todo, de 11,1%.

O recuo da produção em novembro foi acompanhado por demissões. No mês passado, as montadoras eliminaram 120 vagas. No entanto, em 12 meses, o saldo segue positivo, com 3.260 postos criados. Hoje, o setor conta com 131.254 funcionários, 2,5% a mais que em novembro do ano passado.