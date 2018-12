Bolsas da Ásia caem após prisão de diretora da Huawei reacender tensão comercial

As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta quinta-feira (6), após notícia de que a diretora financeira da gigante de telecomunicações chinesa Huawei, Meng Wanzhou, foi detida no Canadá no último sábado (1º), a pedido dos Estados Unidos.

A prisão da executiva, que é filha do fundador da Huawei, está relacionada à suposta violação de sanções americanas contra o Irã e ocorreu no mesmo dia em que EUA e China fecharam um acordo para suspender as hostilidades comerciais por 90 dias.

Autoridades chinesas afirmaram que os direitos humanos de Meng foram violados e pediram sua libertação imediata.

A notícia da detenção, que foi divulgada ontem à noite e reacende a tensão comercial entre Washington e Pequim, azedou o humor na Ásia e derrubou ações de tecnologia em toda a região, incluindo as de vários parceiros e fornecedores da Huawei.

A Samsung, por exemplo, caiu 2,29% na bolsa sul-coreana, enquanto a Sunny Optical, que fabrica parte das lentes utilizadas em celulares da Huawei, sofreu queda de 5,5% em Hong Kong. Já a Chinasoft International, que tem uma joint venture com a Huawei, despencou 11,7%, também no mercado de Hong Kong.

Na China, as perdas das bolsas se ampliaram nos negócios da tarde e o índice Xangai Composto terminou o pregão em baixa de 1,68%, a 2.605,18 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto, que conta com várias empresas de telecomunicações, teve queda ainda mais acentuada, de 2,17%, a 1.350,75 pontos.

Depois de interromper o fornecimento de liquidez por cerca de um mês, o banco central chinês (PBoC) fez hoje uma injeção de 187,5 bilhões de yuans - equivalente a US$ 27,4 bilhões - no sistema bancário do país por meio de sua linha de crédito de médio prazo.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,91%, a 21.501,62 pontos, também pressionado pela valorização do iene frente ao dólar durante a madrugada. No setor de tecnologia e telecomunicações do Japão, destacaram-se negativamente TDK (-6,6%), Murata (-5,2%) e SoftBank (-5%).

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 2,47% em Hong Kong, a 26.156,38 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 1,55% em Seul, a 2.068,69 pontos, e o Taiex registrou queda de 2,34% em Taiwan, a 9.684,72 pontos, com algumas empresas de tecnologia locais atingindo o limite de desvalorização diário de 10%.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho relativamente melhor diante das perdas na Ásia. O índice S&P/ASX 200 caiu 0,19% em Sydney, a 5.657,70 pontos.