Plano Nacional de Florestas Plantadas é lançado pelo Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou ontem o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas - PlantarFlorestas, com ações previstas para os próximos 10 anos. O objetivo é aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Atualmente, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área cultivada chega a 10 milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinus e acácias.

As florestas plantadas estão localizadas principalmente em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. De acordo com o secretário de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo, o plano é resultado de ampla consulta ao setor e à sociedade civil. E inclui um diagnóstico ambiental e socioeconômico associado ao manejo e à fase industrial.

O segmento tem grande participação na balança comercial do agronegócio, sendo que, no ano passado, as exportações só ficaram atrás do complexo soja, carnes e setor sucroalcooleiro. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), o País lidera o ranking de produtividade florestal, com média de 35,7 m2/ha/ano, o que representa quase duas vezes mais a produtividade dos países do Hemisfério Norte. A área com florestas plantadas ocupa apenas 1% da área do País, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais.

Para o coordenador-geral de Florestas e Assuntos de Pecuária, da Secretaria de Política Agrícola, João Salomão, a importância do setor vêm crescendo ano a ano. No acumulado até outubro deste ano, o setor foi o terceiro do agronegócio em exportações, registrando um valor recorde de US$ 11,61 bilhões ( 23,2%) atrás apenas do complexo soja (US$ 36,27 bilhões) e de carnes (US$ 12,12 bilhões), finaliza.