Bloqueio de celular irregular

Começa no próximo sábado o bloqueio de celulares irregulares (piratas) nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Os usuários já estão recebendo mensagens de SMS, informando que o aparelho irregular será bloqueado. Na véspera do bloqueio, o usuário receberá a seguinte mensagem: "Operadora avisa: Este celular IMEI XXXXX é irregular e deixará de funcionar nas redes celulares". Para saber se o número de IMEI é legal, basta discar *#06#.

Desempenho

Quinta empresa mais internacionalizada segundo o Ranking FDC 2018 e primeira em número de países, a Stefanini vai fechar o ano com faturamento de R$ 3 bilhões. Isso representa um crescimento global em torno de 7%. Das quatro regiões em que a Stefanini atua - Brasil, América Latina, Estados Unidos/Ásia e Europa -, a que mais cresceu foi a de Latam (países de língua espanhola), com índice de 25%.

Seleção de startups

A Oi vai selecionar novas startups para participar do programa de aceleração do Oito, seu hub de empreendedorismo e inovação, localizado no Rio de Janeiro. Os empreendedores deverão apresentar propostas para solucionar desafios que serão apresentados pela Oi em quatro vertentes: operacionais, de negócios, financeiros ou open telecom, categoria destinada para soluções que possam atacar problemas ou explorar oportunidades relacionadas ao setor de telecomunicações. As inscrições serão abertas em dezembro. Interessados em participar podem fazer a pré-inscrição no site do Oito (www.oito.net.br). O programa de aceleração terá duração de nove meses, com início no primeiro semestre de 2019.