Acer anuncia Spin 3 fabricado no Brasil com processador 8ª geração

Com a meta de fortalecer a sua presença no mercado de notebooks conversíveis, a Acer lança o notebook 2 em 1 Acer Spin 3, fabricado no Brasil, capaz de se transformar em tablet graças às dobradiças 360° e à tela sensível ao toque. A posição do equipamento pode ser mudada conforme a necessidade do usuário, seja para trabalho, estudo ou lazer.

Entre os modelos disponíveis no mercado nacional está o SP314-51-C5NP, equipado com processador Intel Core i5-8250U, 8ª geração, Quad-core, apoiado pela memória de 8GB tipo DDR4 e armazenamento de 1TB. Já o modelo SP314-51-31RV vem com processador Intel i3-7020U Dual Core e memória de 4GB tipo DDR4 e armazenamento de 1TB. Os dois modelos possuem tela sensível ao toque de 14 polegadas com resolução de 1366 x 768.

O Spin 3 tem bateria com autonomia de até 10 horas, porta HDMI, duas portas USB 3.0 e dois speakers frontais. O canal de reversão automático reverte a saída de áudio quando a tela é virada, o que garante a qualidade do som.

O Spin 3 pode ser adquirido na Acer Store e nas lojas físicas e on-line dos varejistas parceiros de todo o Brasil. No site da marca, os notebooks podem ser encontrados por preços que variam de R$ 2.599,00 a R$ 3.099,00.