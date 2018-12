Bolsas asiáticas fecham em forte alta, após trégua comercial entre EUA e China

Bolsas de Nova Iorque fecham em alta com expectativa positiva sobre Trump e Xi

O índice Dow Jones chegou ao fim do dia em alta de 0,79%, renovando sucessivas máximas na reta final, cotado a 25.538,46 pontos, com ganho mensal de 1,68%. O S&P 500, por sua vez, apresentou alta de 1,79% no mês, após subir 0,82% nesta sexta, cotado a 2.760,16 pontos. Já o Nasdaq, que sofreu com a forte baixa das techs, terminou o mês de novembro com alta de apenas 0,34%, após avançar 0,79% hoje, terminando o dia nos 7.330,54 pontos