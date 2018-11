Ouro fecha em queda com dólar forte, mas apresenta ganho semanal

O contrato futuro de ouro encerrou o pregão desta sexta-feira, 30, em baixa, pressionado pela força renovada do dólar, mas, na semana, os preços registraram o segundo ganho consecutivo, apoiados pelo viés "dovish" emitido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em fevereiro caiu 0,36%, para US$ 1.226,00 por onça-troy. Na semana, o ouro apresentou ganho de 0,25%.

Os preços do metal precioso se enfraqueceram no pregão desta sexta-feira à medida que a moeda americana apresentou fortalecimento generalizado diante de preocupações dos investidores com a guerra comercial sino-americana. Na noite de sábado, no âmbito do G20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, em Buenos Aires. "Há alguns riscos muito reais que parecem ter impacto nos ativos de risco", afirmou o diretor de pesquisa da GoldCore, Mark O'Byrne.

Esses muitos riscos incluem "o governo Trump e as perspectivas políticas e econômicas incertas nos EUA", disse, assim como "a situação na Europa com o Brexit, Itália e os desafios políticos e financeiros que o Reino Unido e a União Europeia enfrentam". Nesse sentido, com o fortalecimento do dólar, o contrato de ouro, apesar de ser considerado um ativo seguro, apresenta queda, já que, por ser cotado na moeda americana, ele fica mais caro para investidores que operam em outras divisas.