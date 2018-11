Dragagem já limpou 1,7 milhão de m3 em Rio Grande

A operação de manutenção do canal de acesso ao porto do Rio Grande já dragou quase 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimentos em 30 dias de atividades. A operação permitirá que sejam implementadas readequações e melhorias de ampliação do canal do porto, que mantém relações comerciais com 180 países. A obra foi contratada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e é executada pelo consórcio formado entre as empresas Dragabrás e Jan De Nul.

"Um mês de obra e fazemos uma avaliação muito positiva do andamento. Os pontos mais críticos de assoreamento foram enfoque em um primeiro momento, mas já é possível dizer que o resultado é de mais segurança na navegação", afirmou o diretor da Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg), Janir Branco. Até a quarta-feira, haviam sido dragados 1.699.283 metros cúbicos (ou 10%).

Foram feitos 191 ciclos de sucção dos sedimentos para serem despejados no sítio de descarte licenciado pelo Ibama, a cerca de 20 quilômetros da costa. "A Superintendência possui fiscalização em tempo integral dentro da draga. Um trabalho de 24 horas por dia do corpo técnico da Suprg. Fique registrado que os servidores da casa fazem toda a fiscalização para que o processo tenha o máximo de qualidade", garantiu Branco.