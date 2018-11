Crédito imobiliário cresce 53,3% e soma R$ 5,66 bilhões em outubro, diz Abecip

Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 5,66 bilhões em outubro, montante que representa alta de 15,2% em relação a setembro e crescimento de 53,3% em comparação com outubro do ano passado.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29), pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e consideram apenas os empréstimos com recursos bancários que tiveram origem nas cadernetas de poupança. No acumulado do ano até outubro, foram financiados R$ 46,5 bilhões, montante 27,9% superior ao observado em igual período de 2017.

Já nos 12 meses compreendidos entre novembro de 2017 e outubro de 2018, foram aplicados R$ 53,3 bilhões, elevação de 16,6% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes. O volume de crédito concedido em outubro foi suficiente para financiar a compra e a construção de 23,1 mil imóveis, resultado 11,5% maior que o de setembro e 46,3% superior ao de outubro do ano passado.

Entre janeiro e outubro de 2018, foram financiados 185,2 mil imóveis, alta de 25,5% em relação a igual período de 2017, quando 147,6 mil unidades foram objeto de financiamento bancário. Nos últimos 12 meses, até outubro, o financiamento imobiliário viabilizou 213,2 mil imóveis, crescimento de 16,4% comparativamente aos 12 meses precedentes.