Gastos com cartão internacional terão valor fixado em reais na data da compra, diz BC

STOCKMONKEYS.COM VIA VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC

Medida busca evitar variação cambial entre o dia do gasto e o fechamento da fatura STOCKMONKEYS.COM VIA VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC

O Banco Central emitiu circular obrigando os bancos a informarem aos clientes o valor em reais de compras feitas por cartão de crédito no exterior segundo a taxa de câmbio do próprio dia da operação. A medida entrará em vigor em 1º de março de 2020.

"Dessa forma, o cliente ficará sabendo, já no dia seguinte, quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de eventual ajuste na fatura subsequente", explicou a autoridade monetária, em nota, nesta quarta-feira (28).

De acordo com o BC, a medida aumentará a previsibilidade para os clientes dos valores gastos e evitando a variação cambial entre o dia do gasto e o fechamento da fatura.

"Além disso, a medida aumenta transparência e a comparabilidade na prestação do serviço, padronizando as informações sobre o histórico das taxas de conversão nas faturas e terão que ser divulgadas em formato de dados abertos, de forma que rankings de taxas possam ser estruturados e divulgados", completou o BC.

Além do valor em reais e em dólar, as faturas também terão que informar a taxa de conversão entre as moedas para cada compra.