Bolsas asiáticas sobem com esperança renovada para encontro entre Trump e Xi

As principais bolsas asiáticas fecharam com ganhos de mais de 1% nesta quarta-feira (28), em meio a esperanças renovadas para o encontro que os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, terão neste fim de semana para discutir suas divergências comerciais.

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 1,05% hoje, a 2.601,74 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,40%, a 1.355,38 pontos.

Nessa terça-feira (27), as bolsas de Nova Iorque terminaram o dia em tom positivo, apagando perdas do começo do pregão, após o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmar que Washington está "se comunicando bastante" com o governo chinês, antes do aguardado encontro de Trump e Xi durante a cúpula do G-20 (grupo dos 20 países mais industrializados do mundo), na Argentina.

A expectativa é que os líderes das duas maiores economias do mundo busquem superar diferenças no âmbito comercial, depois de aplicarem tarifas a bilhões de dólares em produtos um do outro. Trump e Xi deverão conversar durante jantar na noite de sábado (01).

Kudlow disse ainda que Trump acredita haver uma "boa possibilidade" de que os dois países cheguem a um acordo. Os comentários de Kudlow vieram depois de Trump declarar, em entrevista ao The Wall Street Journal, ser "altamente improvável" que os EUA aceitem um pedido de Pequim de adiar um aumento nas tarifas impostas a US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% para 25%. O ajuste está previsto para 1º de janeiro.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 1,02% em Tóquio, a 22.177,02 pontos, em seu quarto pregão consecutivo de ganhos, enquanto o Taiex avançou 1,08% em Taiwan, a 9.884,31 pontos, atingindo o maior nível em três semanas e meia, e o sul-coreano Kospi apresentou desempenho mais moderado em Seul, com valorização de 0,42%, a 2.108,22 pontos.

Em Hong Kong, onde a sessão ainda estava em andamento, o Hang Seng subia quase 1,4% por volta das 5h40min (de Brasília).

Na Oceania, a bolsa australiana falhou em seguir o viés positivo da região asiática e o índice ASX 200 encerrou os negócios em Sydney com baixa marginal de 0,06%, a 5.725,10 pontos. A pressão veio de mineradoras, que caíram diante da forte queda recente nos preços do minério de ferro.