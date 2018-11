Confiança do comércio sobe 1,4% em novembro

Os empresários do comércio ficaram mais confiantes em novembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) subiu 1,4% em relação a outubro, para 109,8 pontos. Na comparação com novembro do ano passado, houve crescimento de 0,4% na confiança do setor.

Na passagem de outubro para novembro, a avaliação sobre as condições atuais avançou 0,3%, enquanto as expectativas do empresariado subiram 1,8%. A intenção de investimentos aumentou 1,7%, impulsionada pela alta nas intenções de contratações no comércio ( 2,9%).

Em novembro, 70,1% dos entrevistados declararam estar propensos a contratar mais funcionários nos próximos meses, maior percentual para esta época do ano desde 2014.