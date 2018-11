Ibovespa abre em alta e cai, mas volta ao positivo buscando 86 mil pontos

O Ibovespa abriu a sessão de negócios desta terça-feira (27), em alta, renovando máximas, mas meia hora depois reverteu o sinal. O movimento foi pontual e, segundo um operador, foi causado por uma ordem de venda de um grande player de algumas blue chips, principalmente de Vale ON. Às 11h45min, o Ibovespa subia 0,52%, aos 85.990 pontos.

Ele nota que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) ainda tem uma posição e em torno de R$ 4 bilhões programada para se desfazer.

Depois do recuo, o índice à vista voltou para a trajetória de alta, buscando se estabilizar nos 86 mil pontos, mas os papéis ordinários da mineradora ainda estavam em queda e eram os únicos no vermelho entre as blue chips.

No horário acima, a bolsa brasileira ia na contramão dos índices futuros do mercado acionário em Nova Iorque onde havia queda moderada no mesmo horário.

No período da manhã, esses indicadores das bolsas americanas mostravam volatilidade enquanto os investidores digeriam as últimas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, ao The Wall Street Journal, sobre a possibilidade de aceitar um pedido de Pequim de adiar planos de elevar tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% para 25%, a partir de 1º de janeiro. Ele disse ser pouco provável.

Para um analista de renda variável, nesta terça, os investidores do mercado acionário local podem dar mais atenção à melhora do quadro macroeconômico doméstico, uma vez que existem alguns sinais de força na recuperação econômica em um quadro de índices inflacionários baixos.

Investidores ficam atentos à ida do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Tribunal de Contas da União (TCU) discutir a possibilidade de assinar um acordo de revisão da cessão envolvendo o pré-sal entre União e Petrobras sem precisar da aprovação de projeto de lei que tramita no Senado.

Ainda, o dólar segue em queda na sessão desta terça, uma vez que o Banco Central faz leilão de linha ao mesmo tempo em que o Petróleo no mercado internacional sobe. O minério de ferro também fechou em alta (1,46%) no porto de Qingdao, na China.