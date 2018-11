Custo da construção de Porto Alegre desacelera 0,14% em novembro

O custo da construção civil em Porto Alegre, medido pelo Índice Nacional de Custo da Construção- Mercado (INCC-M), desacelerou o ritmo de alta para 0,14% em novembro, ante alta de 0,17% na leitura anterior, informou na manhã desta terça-feira (27) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No âmbito geral, o índice subiu 0,26% em novembro, abaixo do resultado do mês anterior, que foi de 0,33%.

Além de Porto Alegre, outras quatro capitais apresentaram arrefecimento de outubro para novembro, como Salvador (de 0,26% para 0,15%), Brasília (de 1,35% para 0,35%), Recife (de 0,27% para 0,05%) e Rio de Janeiro (de 0,20% para 0,17%). Na contramão, Belo Horizonte (de 0,12% para 0,25%) e São Paulo (de 0,22% para 0,33%) apresentaram avanço.

O indicador relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve variação de 0,56% no penúltimo mês do ano, na comparação com 0,46% em outubro. O índice referente à Mão de Obra repetiu a taxa de 0,22% apurada no mês anterior.

No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o segmento de Materiais e Equipamentos teve alta de 0,63% em novembro ante 0,50%. Dos quatro subgrupos componentes, somente a categoria de materiais para estrutura apresentou avanço em sua taxa de 0,19% para 0,62% em novembro.

Já o segmento de Serviços passou de 0,32%, em outubro, para 0,27% este mês. Neste caso, a FGV destaca a desaceleração em aluguel de máquinas e equipamentos, de 1,27% para 0,24%.

O INCC-M é calculado pela FGV com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.