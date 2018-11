Preços de venda e locação comercial ficam estáveis em Porto Alegre em outubro

À exceção da capital gaúcha, valor médio caiu em todas as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

O preço médio de venda e de locação de imóveis comerciais permaneceu praticamente estável em Porto Alegre no mês de outubro. À exceção da capital gaúcha, o valor médio nas duas avaliações caiu em todas as demais cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, que acompanha a variação de preço em quatro capitais.

Em Porto Alegre, a venda comercial teve variação de 0,05% em outubro, com preço médio de R$ 7.660,00 por metro quadrado. Já o custo de locação variou 0,00%, mantendo o preço médio de R$ 31,52 por metro quadrado.

As quedas no preço de venda foram apuradas em São Paulo (-0,40%), Rio de Janeiro (-0,83%) e Belo Horizonte (-0,54%). De forma similar, o preço médio de locação comercial recuou no Rio de Janeiro (-0,16%), São Paulo (-0,56%), e Belo Horizonte (-0,09%) .

Na capital gaúcha, os bairros Vila Ipiranga (R$ 14.919,00), Santana (R$ 14.448,00), Mont'Serrat (R$ 14.064,00), Bela Vista (R$ 12.465,00) e Boa Vista (R$ 12.193,00) configuraram entre os de metro quadrado mais caro para venda. Na contramão de Cavalhada (R$ 4.008,00), Centro Histórico (R$ 3.933,00), Azenha (R$ 3.597,00), Navegantes (R$ 3.307,00) e São Geraldo (R$ 3.090,00), que foram os bairros mais baratos.

Já para para locação, os valores mais altos por metro quadrado foram apurados nos bairroa Bela Vista (R$ 57,40), Santana (R$ 57,23), Três Figueiras (R$ 54,98), Boa Vista (R$ 50,99) e Chácara das Pedras (R$ 50,28). Sarandi (R$ 19,49), São Geraldo (R$ 18,47), Navegantes (R$ 18,39), Hípica (R$ 17,91) e Nonoai (R$ 15,59) foram os mais baratos.