Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, na esteira de Nova Iorque e apesar de Trump

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (27), seguindo o tom positivo dos mercados acionários de Nova Iorque, apesar de comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terem reduzido as chances de uma possível trégua comercial com a China.

Nessa segunda-feira (26), as bolsas americanas se recuperaram da onda de desvalorização da semana passada e terminaram o dia com ganhos robustos, que variaram de 1,5% a mais de 2%, contribuindo para o apetite por risco nos negócios asiáticos.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,64% hoje, a 21.952,40 pontos, impulsionado por ações de seguradoras e petrolíferas, que, por sua vez, foram favorecidas pelo avanço da véspera nos juros dos Treasuries e nas cotações do petróleo. Na capital sul-coreana, Seul, o forte desempenho de montadoras e de construtoras deu fôlego ao Kospi, que avançou 0,79%, a 2.099,42 pontos. Em Taiwan, o Taiex registrou leve alta de 0,14%, a 9.778,62 pontos, apagando perdas de mais cedo.

O bom humor prevaleceu na região asiática apesar de Trump ter declarado, em entrevista ao The Wall Street Journal, ser "altamente improvável" que ele aceite um pedido de Pequim de adiar planos de elevar tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% para 25%, a partir de 1º de janeiro.

O comentário veio num momento de especulação sobre um possível acordo comercial quando Trump se encontrar com o presidente, Xi Jinping, durante a reunião de cúpula do G-20 (grupo dos 20 países mais industrializados) na Argentina, no fim da semana.

Na China, os mercados tiveram comportamento misto hoje, também na esteira de um indicador desfavorável. O Xangai Composto, formado por empresas com maior valor de mercado, teve baixa marginal de 0,04%, a 2.574,68 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto, que concentra startups, subiu 0,43%, a 1.336,68 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,17%, a 26.331,96 pontos, após um pregão marcado por volatilidade.

Dados oficiais revelaram que o avanço nos lucros de grandes empresas industriais chinesas voltou a desacelerar. Em outubro, os ganhos do setor industrial chinês tiveram expansão anual de 3,6%, menor que o aumento de 4,1% verificado no mês anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu 1%, com o índice S&P/ASX 200 a 5.728,30 pontos, graças à recuperação de petrolíferas e mineradoras, mas também a ganhos nos setores de TI, telecomunicações e financeiro. Em sete dos últimos dez pregões, o mercado em Sydney ficou no vermelho, em parte devido à forte desvalorização recente do petróleo, que ontem interrompeu brevemente a trajetória de queda.