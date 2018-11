Fitch rebaixa rating da Odebrecht Engenharia e Construção

A Fitch rebaixou o rating da Odebrecht Engenharia e Construção de C para RD (default seletivo). A agência diz que a decisão é tomada após a companhia dizer que não fará o pagamento de juro de US$ 11,5 milhões com vencimento em 25 de outubro. Além disso, a Odebrecht anunciou a contratação de assessores legais para negociar com os detentores da dívida, o que para a Fitch indica o início de um processo para renegociação dessa dívida.

A Fitch diz também que a empresa precisa concluir a potencial reestruturação de dívida dentro dos próximos dois meses, para evitar outros desdobramentos por parte dos detentores dos bônus.