Osmo móvel estabiliza imagens e amplia recursos

Se a tendência, hoje em dia, é sermos todos contadores de histórias, registrando imagens em foto e vídeos com os celulares, nada melhor do que ter um estabilizador de câmera portátil para smartphones. A DJI está trazendo para o mercado o Osmo Móvel 2, que chega com a tecnologia de gimbal, capaz de manter a câmera do telefone estável para capturar momentos com movimento cinematográfico.

Desenvolvido com materiais leves, o Osmo 2 tem um design dobrável e chega com uma braçadeira móvel de duas vias, que permite variar facilmente entre filmagem com orientação paisagem e retrato. É possível controlar o smartphone como uma câmera profissional com configurações integradas para ISO, velocidade do obturador.

Entre os recursos de vídeo está o ActiveTrack, que ajuda a seguir automaticamente as pessoas em movimento simplesmente tocando na tela do celular para selecionar o alvo. O Slow Motion produz vídeos em câmera lenta que tornam os movimentos simples mais cinematográficos.