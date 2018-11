Aerolíneas Argentinas suspendem operações desta segunda-feira

Agência O Globo

A companhia Aerolíneas Argentinas suspendeu todas as suas operações previstas para esta segunda-feira em consequência a uma greve de 24 horas convocada por sindicatos do país. Ao todo, 371 voos foram cancelados, afetando mais de 40 mil passageiros, segundo a empresa aérea. É a quarta paralisação convocada por entidades que representam trabalhadores do grupo neste mês de novembro.

A greve, convocada pelos sindicados Apla, Uala, APA, Apta e Upsa, acontece na semana em que a Argentina vai receber a reunião do G20, em Buenos Aires, o que pode atrapalhar a chegada de autoridades estrangeiras que vão participar do evento. As entidades afirmam que o movimento se justifica pelo fato de a companhia não ter pago a totalidade dos salários em linha com um aumento que deveria equivaler ao aumento da inflação no país, diz a CNN. A empresa, porém, afirma que esse pagamento não era obrigatório e que o índice geral de preços disparou na Argentina.

A Aerolíneas Argentinas anunciou o cancelamento das operações ainda na última sexta-feira, para evitar que os transtornos ocorridos na greve do último dia 8, quando 258 voos foram suspensos, afetando 31 mil passageiros. Naquela data, "durante 11 horas os sindicatos fizeram reféns mais de 30 mil pessoas que não puderam voar, além daquelas que privaram da possibilidade de acessar informações sobre seus voos", diz a nota distribuída pela empresa aérea, responsabilizando a paralisação pelos contratempos com os passageiros.

Os viajantes afetados pela greve têm a possibilidade de mudar a data de suas passagens para outras datas ou destinos dentro de um prazo de 30 dias, podendo também solicitar o reembolso integral do valor pago pelo bilhete.