O presidente Michel Temer assinou ontem um decreto para a criação da Rede Nacional de Governo Digital, chamada de Rede Gov.br. O programa tem como objetivo integrar o fluxo de informações entre as administrações federal, estaduais e municipais, compartilhar ferramentas e soluções tecnológicas. De acordo com Temer, a digitalização do governo já gerou economia de R$ 600 milhões. Em 2017, o Censo de Serviços Públicos da Administração Pública Federal apontou que apenas 38% dos 1,7 mil serviços públicos federais eram digitais. Atualmente, segundo o Planejamento, os serviços públicos ultrapassam a marca dos 1,8 mil, e a digitalização chegou a 40% deles. Ainda segundo a pasta, 150 novos serviços federais passaram a ser oferecidos pela internet por meio do portal servicos.gov.br.

Pregão eletrônico de seminovos

As concessionárias de veículos no Brasil encontraram no repasse on-line de seminovos uma nova alternativa para ampliar seus negócios. Entre janeiro e setembro, o lucro com a venda de usados via pregão eletrônico foi de R$ 282 milhões, crescimento de quase três vezes em relação ao exercício anterior. Levantamento realizado na plataforma AutoAvaliar, com base nas transações realizadas entre 2,5 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no País, mostra que, entre janeiro e setembro, o valor médio das transações eletrônicas foi de cerca de R$ 28,7 mil por automóvel, ante os R$ 26 mil verificados no período anterior.

Vídeo 4K

A Huawei acaba de disponibilizar a próxima geração da solução para produção e transmissão Media Fabric IP-based 4K. O objetivo é promover o desenvolvimento da indústria de vídeo 4K/8K Ultra-HD e permitir que mais usuários tenham uma experiência aprimorada com serviços e programação nessa tecnologia. Como parte dessa estratégia, a Huawei, em parceria com a Hunan Broadcasting System, também apresentou o primeiro White Paper (WP) da indústria que descreve a arquitetura e os detalhes técnicos da solução para produção e transmissão Media Fabric IP-based 4K.