Banrisul Cartões cria VeroGo em parceria com a OPnGO

O Banrisul anunciou nesta segunda-feira (26), em fato relevante, que se associou a uma empresa de pagamento eletrônico de estacionamentos em shopping centers. A parceria com a OPnGO se dará com a criação de uma empresa, chamada VeroGo, com participação de 44,01% da OPnGO, 43,99% da Banrisul Cartões, 6% do Banrisul e 6% da OPnGO Group. A OPnGO é uma plataforma digital que automatiza o pagamento de estacionamentos em centros de compras no território brasileiro.

A Solução VeroGo integra o sistema de credenciamento da Banrisul Cartões, a Rede Vero, com o serviço de conveniência de acesso e pagamento de estacionamentos conveniados da OPnGO. A tecnologia visa atender centros de compras em todo o território nacional, exceto o Rio Grande do Sul, para pagamento de compras nos lojistas credenciados e também de tarifas de estacionamento.

No comunicado, o Banrisul informa que a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo autorizações regulatórias.

Leia, na íntegra, o fato relevante divulgado pelo banco:

"O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul") nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), informa aos seus acionistas e ao mercado que, em conjunto com sua controlada Banrisul Cartões S.A. ("Banrisul Cartões"), celebrou Contrato de Associação com a OPnGO Brasil Tecnologia S.A. ("OPnGO"), plataforma digital que automatiza o pagamento de estacionamentos em centros de compras no território brasileiro, e a OPnGO Group BV ("OPnGO Group"), detentora da marca OPnGO, com experiência internacional no desenvolvimento de soluções para estacionamento e mobilidade, para a formação de uma parceria estratégica com o objetivo de oferecer uma solução integrada de pagamento ("Solução VeroGo"), voltada a centros de compras localizados no território nacional, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que permitirá o pagamento tanto de compras realizadas junto aos lojistas credenciados como de tarifas de estacionamento. A Solução VeroGo resultará da integração do sistema de credenciamento da Banrisul Cartões - Rede Vero com o serviço de conveniência de acesso e pagamento de estacionamentos conveniados prestado pela OPnGO. Essa parceria será implementada por meio da criação de uma nova sociedade, a VeroGo, cujas participações societárias serão distribuídas em 44,01% para a OPnGO, 43,99% para a Banrisul Cartões, 6% para o Banrisul e 6% para a OPnGO Group.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a obtenção das autorizações regulatórias pertinentes.

O Banrisul manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de novos fatos atinentes a esse assunto.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2018."